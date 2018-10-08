Оценка условий труда для организаций будет упрощаться

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об охране труда" исключает норму, которая является причиной дублирования мероприятий по оценке условий труда. Об этом сообщила заместитель начальника управления охраны и государственной экспертизы условий труда Ирина Каменецкая на онлайн-конференции "Практическое применение законодательства об охране труда" на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты.

Подготовка документа вызвана необходимостью корректировки закона "Об охране труда" с учетом практики его применения и приведения в соответствие с законодательными актами.

"Например, предлагается из статьи 17 закона исключить обязанность нанимателя по обеспечению паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда. Сейчас в организациях осуществляется эта процедура, как и аттестация рабочих мест по условиям труда, комплексная гигиеническая оценка условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. Проведение всех этих мероприятий неизбежно ведет к дублированию и составлению нескольких планов по решению одних и тех же вопросов, увеличению расходов денежных средств на охрану труда", - пояснила Ирина Каменецкая.

Проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об охране труда" внесен в правительство, ознакомиться с документом можно на официальном сайте Минтруда и соцзащиты.-0-

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