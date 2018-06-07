Озеро Нарочь вошло в топ-3 популярных у российских туристов курортов СНГ

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озеро Нарочь вошло в топ-3 курортов СНГ, популярных для отдыха российских туристов этим летом. Соответствующий рейтинг представило аналитическое агентство "ТурСтат", сообщает БЕЛТА.

В первую пятерку популярных для отдыха курортов вошли курорт Бурабай (Боровое) в Казахстане, озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, озеро Нарочь в Беларуси, пляжи Бильгя города Баку на побережье Каспийского моря в Азербайджане и озеро Севан в Армении.

По данным "ТурСтат", на курорты стран СНГ российские туристы приезжают на отдых летом на период от 7 до 14 дней. Такой отдых обойдется от $50 до $100 в сутки. Дешевле всего - на Иссык-Куле ($50), а дороже всего - на курортах Бильгя на Каспийском море ($100). На озере Нарочь - $75 в сутки. На курорты стран СНГ приезжают российские туристы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Южного Урала и Сибири.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости курортов туристами.-0-