Ожидание ночь напролет: с ажиотажного спроса начались продажи квартир в доме "Пальма" комплекса "Минск-Мир"

Сегодня в 8.30 утра в офисе продаж компании "Дана Холдингс" началась реализация квартир в новом доме "Пальма", который будет построен в многофункциональном комплексе "Минск-Мир". С будущими жильцами были подписаны первые договора, и можно не сомневаться, что все 214 квартир дома разлетятся как горячие пирожки - ведь больше десятка покупателей провели в очереди всю ночь, чтобы забронировать за собой именно ту квартиру, какую им хотелось!

Более 40 потенциальных покупателей собралось в офисе к официальному старту начала продаж дома "Пальма"

Не будем пугать читателя - на жутком морозе всю долгую февральскую ночь, рискуя получить обморожение, никто не топтался. В компании "Дана Холдингс" не в первый раз сталкиваются с тем, что старт продаж вызывает особое внимание со стороны потенциальных покупателей. Поэтому к ночной очереди здесь подготовились заранее - теплый и уютный офис был открыт, людей обеспечили горячим чаем и кофе, вкусным печеньем и мягкими креслами и диванами.

Чай, кофе, теплый офис с уютными диванами – ночное ожидание в очереди не стало мучительным!

Доброжелательные менеджеры компании готовы были и ночью работать с клиентами, но раз в документах установлено время начала продаж на последний день зимы - значит, так тому и быть!

Так менеджеры отдела продаж помогают покупателям выбрать нужную квартиру

На экранах мониторов можно внимательно рассмотреть не только планы квартир, но и возможные проекты будущей меблировки помещений, которые предлагают специалисты компании "Дана Холдингс"

А к моменту официального открытия офиса в отделе продаж было уже около 50 потенциальных покупателей!

И ведь не скажешь, что застройщик предложил квартиры по какой-нибудь сказочно низкой цене. Нет! Жилье такого уровня комфорта, который предлагает "Пальма", по определению не может стоить как "панелька" на окраине. Но людям проект кажется все равно чрезвычайно привлекательным и нужным.

Весь будущий "Минск-мир" на макете – как на ладони! Тщательно сделан каждый дом, каждая улица, а на будущих дорожках даже горят фонари!

В чем же причины такого внимания к строительству нового дома и почему людям хочется вложить деньги в квартиры именно здесь? На этот вопрос есть несколько ответов, и трудно сказать, какой из них определяющий.

Во-первых, как мы отмечали, самые требовательные покупатели заранее решают, какую именно квартиру и на каком конкретно этаже они хотели бы купить. Вам кажется непринципиальным, пятый или девятый этаж? Что ж, можете спать дома! А вот кто-то, вполне возможно, мечтал приобрести квартиру, можно сказать, под облаками, на 25 этаже, чтобы оттуда любоваться видом на город. И упустить свою мечту, позволить другому охотнику за столичными квадратными метрами забронировать эти апартаменты, он просто не мог!

Во-вторых, старт продаж - это всегда самые лучшие цены на данный конкретный объект недвижимости. К моменту, когда дом будет практически достроен, стоимость каждого квадратного метра квартиры может возрасти очень существенно! Даже не нужно гадать, на сколько процентов или во сколько раз - покупка на ранней стадии строительства все равно гораздо выгоднее.

В-третьих, людей привлекает месторасположение и потребительские качества будущего дома. И это тоже очень важный фактор с точки зрения покупательского интереса.

Большой монитор на стене офиса помогает определиться с выбором, ожидая своей очереди для разговора с менеджером

Ведь "Пальма" - это еще один новый дом многофункционального комплекса "Минск-Мир", о котором в Беларуси наслышан, пожалуй, уже каждый. Целый район столицы, который в будущем будет возведен на месте бывшего аэропорта, не случайно называют новым деловым и культурным центром Минска. Более того, в отличие от многих других мест под застройку здесь будет по единому плану создаваться тщательно спроектированный комплекс объектов различного назначения, объединенных архитектурными, ландшафтными и урбанистическими задачами. Застройщик называет "Минск Мир" городом в городе. По сути, здесь будет создана самодостаточная инфраструктура для полноценной комфортной жизни: торгово-развлекательный центр, центральный парк, велосипедные дорожки, спортивный центр, множество магазинов и объектов общественного питания. При желании хоть вообще в центр не выбирайся, хотя он - рядышком, рукой подать!

Дом "Пальма" - в дальнем правом углу макета. Отсюда началась застройка комплекса

Важнейшим объектом комплекса и центром притяжения станет международный финансовый центр. Здесь отечественные и зарубежные инвесторы и предприниматели получат действенную экономическую площадку для реализации проектов, стартапов и совместных решений на пересечении транзитных путей с Запада на Восток.

Конечно же, удобная транспортная система - еще один огромный плюс комплекса. Мы отмечали, что он расположен практически в центре столицы. Но важно, что отсюда радиальные и кольцевые магистрали позволяют быстро добраться до любой части города. А станция метро "Аэродромная", которая строится здесь же, - несомненное преимущество даже для тех семей, у который уже есть не одна машина.

Дом "Пальма" - это еще оно здание квартала "Эмиратс". "Дана Холдингс" отмечает, что решающей при его проектировании стала новая концепция создания жилой недвижимости в Беларуси. Архитекторов и планировщиков вдохновляли образцы жилищного строительства Дубая и Абу-Даби - признанных лидеров современного урбанистического развития. Не удивительно, что минчане и гости столицы с удовольствием приобретали квартиры в комплексе "Марина" и грандиозном доме "Эмират Волна", в которых продажи апартаментов стартовали еще в минувшем году. "Пальма" продолжает тему тропических морских курортов в современной интерпретации.

Вот такой запоминающийся силуэт будет у дома "Пальма" после завершения строительства

Запоминающийся силуэт, стилистические решения - это красиво. А максимальное использование естественного освещения, открытость небу и солнцу - это практично и здорово! Первый этаж займут в будущем многочисленные магазинчики и солон красоты - и это комфортно! Главный вход с пандусом, а в просторном лобби со стильным дизайном предусмотрена укладка противоскользящего покрытия - это, конечно же, безопасно и просто! Про школы, детские сады и развивающие детские площадки можно и не упоминать - они в "Минск-Мире" будут по определению.

В квартирах - максимум свободного пространства, отсутствие диктата стен, а значит, у их владельцев будут безграничные возможности по созданию индивидуальных интерьеров, отражающих характер и стремления людей, которым предстоит здесь жить.

Все в комплексе - "Минск-Мир", "Эмиратс" и "Пальма" - это жилое и деловое пространство нового типа и нового уровня дружественности к его жильцам и гостям. Город нового века, устремленный в яркое и уверенное будущее.

Так будет выглядеть квартал "Эмиратс" после возведения всех объектов

Не удивительно, что за первый час в офисе отдела продаж "Дана Холдингс" было оформлено несколько десятков договоров на покупку квартир в доме "Пальма".

Антон Клабук провел в офисе всю ночь. И ничуть не разочаровался в своем решении - семье удалось сделать именно тот выбор, который хотелось!

- Мы вчера приехали в 10 вечера, чтобы занять очередь первыми и попасть в дом "Пальма", - рассказал глава семьи Антон. - Хотелось забронировать именно тот вариант квартиры, который нам подходит. Нас пустили в офис, здесь всю ночь было тепло, можно было выпить кофе… Почему "Пальма"? Выбор очевиден - нам понравилась планировка помещений дома, его расположение. Это очень хороший, перспективный район, поэтому надеемся, что все будет хорошо, и мы будем жить в "Минск-Мире". Планируется, что уже через год с небольшим, в мае 2019 года, наш будущий дом "Пальма" будет сдан!

У еще одной молодой семьи – Алексея и Анастасии Урсановых – главным "экспертом" по выбору квартиры стал маленький сын, устроившийся на руках у отца. Мальчишка вряд ли понимал, что именно выбирают папа с мамой, но картинки с планировкой будущего жилья и даже вариантами расстановки мебели на мониторе у менеджера мальчишке явно нравились!

Сын Алексей активно помогал семье Урсановых выбирать квартиру

- Мы хотим забронировать именно свою квартиру, какую нам хочется, - рассказал глава семьи, ожидая своей очереди. - Прошлый раз был ажиотаж, поэтому мы приехали пораньше, к восьми часам, и даже удивились, сколько уже было людей - в очереди оказались 27-ми. Наш сын Лешка выбирал квартиру вместе с нами. Для нас было важно месторасположение дома, планировка квартиры. Здесь свободная планировка, поэтому можно сделать именно то, что тебе нравится… Ой, извините, нас вызывают, пойдем выбирать!

Столик одного из менеджеров отдела продаж "Дана Холдингс" окружила большая компания! "Неужели люди пришли квартиру с друзьями выбирать?" - гадали журналисты и… промахнулись!

Большая семья приняла решение жить в одном доме, чтобы не разрывались связи общения и взаимопонимания. Квартиры выбирали все вместе!

Елена Таурагинская считает "Минск-Мир" перспективным и удобным для проживания районом

Вот что рассказала одна из участниц переговоров Елена Таурагинская:

- Мы пришли большой семьей, чтобы забронировать жилье для всех. Взяли четыре квартиры. На одном этаже купить все апартаменты не получилось - высокий спрос, поэтому будем жить на соседних площадках. Мы решили не отдаляться друг от друга и жить вместе, в одном доме. При выборе квартиры мы с моим парнем заблаговременно обдумали перспективы создания семьи, поэтому забронировали достаточно просторные апартаменты - пусть там будет детская, спальня и кухня-гостиная. Такой формат квартир сейчас принято называть "евротрешкой". Цена достаточно серьезная, но надеемся, что с новым предложением по программам кредитования у нас получится за 20 лет расплатиться. Это перспективный район недалеко от центра, мы планируем там жить, завести семью и растить будущих детей. Раньше я об этом районе мало слышала, но когда решили приобрести здесь квартиру, специально съездили, посмотрели. И то, что увидели, нам понравилось. Мы предполагаем, что это будет очень интересная и красивая застройка, не хуже, чем "Маяк Минска", В будущем, считаю, это будет перспективный и удобный для проживания район.

По традиции, старт церемонии начала продаж в доме "Пальма" объявила вице-президент компании "Дана Холдингс" Драгослава Никич, поблагодарив за то пристальное внимание, которым пользуются инициативы крупнейшего в стране застройщика, и доброжелательное отношение со стороны потенциальных владельцев недвижимости.

Вице-президент компании "Дана Холдингс" Драгослава Никич

"Мы с гордостью работаем в столице Беларуси, древнем и современном городе Минске. Нашей деятельностью мы подчеркиваем, что видим этот город устремленным в будущее, поэтому не боимся принимать самые смелые архитектурные, планировочные решения, которые преобразят пространство мегаполиса и сделают его по-настоящему удобным и уютным для людей. В своей работе мы ориентируемся на лучшие мировые образцы, не забывая о национальных традициях и привычках белорусов. Сегодня мы вновь убедились в том, как необходимы современные стандарты жилья людям - некоторые из вас провели в очереди всю ночь, чтобы первыми заключить договор. Для нас это - высокая оценка, но и высокая ответственность перед вами. Получая такой аванс доброжелательности, мы обязаны оправдать ваше доверие к нашей компании", - подчеркнула вице-президент "Дана Холдингс".

Кстати, оценить, как будет в будущем выглядеть весь многофункциональный комплекс "Минск-Мир", лучше всего в офисе продаж компании "Дана Холдингс" по адресу ул. Мстиславца, 9, на первом этаже бизнес-центра "Дана Молл", рядышком со станцией метро "Восток". Здесь установлен подробный макет застройки и благоустройства всей территории бывшего аэропорта "Минск-1". Сильные впечатления гарантированы!

Впрочем, посещение офиса - это не только повод рассмотреть будущее нашей столицы. Возможно, кто-то давно думал приобрести новое, современное минское жилье? В таком случае, загляните сюда - профессиональные менеджеры всегда готовы подыскать вам подходящий вариант и подобрать возможные варианты финансирования покупки. И кто знает, может, ваш старт в новую жизнь начнется здесь, у огромного макета будущего города в городе, на котором вы выберете свой дом? Ведь продажа квартир продолжается!