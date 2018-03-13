Озимые в Беларуси находятся в хорошем состоянии - Минсельхозпрод

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озимые в Беларуси находятся после зимы в хорошем состоянии, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на заседании Президиума Совета Министров обсуждается готовность сельскохозяйственных организаций к весенним полевым работам. "По сегодняшней информации, зимовка не вызывает никакой опасности для озимых зерновых культур. Достаточное количество накоплено сахаров в озимых, идет их планомерное расходование, остались по большому счету считанные дни до наступления положительных температур. Уверен, что озимые зерновые у нас сохранятся практически в полном объеме", - отметил Леонид Заяц.

По традиции весенние полевые работы в первую очередь начинаются в Гомельской и Брестской областях. При благоприятных погодных условиях они могут начаться во всех регионах до 25 марта. В 2018 году предстоит посеять 2,7 млн га яровых культур, а также обеспечить уход на площади 1,7 млн га озимых зерновых, рапса.

По словам министра, предусмотрены источники для выкупа минеральных удобрений, средств защиты растений, для приобретения дизтоплива, масел, бензина. "Самое главное при этом - поставить на линейку готовности весь парк сельскохозяйственной техники. Сегодня процент готовности энергонасыщенных тракторов составляет 91%. К 25 марта ставится задача, чтобы на линейке готовности была вся недостающая техника, по крайней мере, не менее 95% от того, что мы имеем, должно включиться в полевые работы", - добавил Леонид Заяц.-0-