Палата налоговых консультантов зарегистрирована в Беларуси

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции Беларуси зарегистрировало Палату налоговых консультантов (ПНК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Палата налоговых консультантов - некоммерческая организация. Ее деятельность позволит реализовать в работе специалистов принцип саморегулирования.

ПНК создана для реализации и защиты законных прав и профессиональных интересов своих членов, становления и развития института налогового консультирования в стране, содействия повышению налоговой культуры населения.

Перечень налоговых консультантов размещен в открытом доступе на сайте Министерства по налогам и сборам.

Как ранее отмечал замминистра по налогам и сборам Владимир Муквич, бизнес проявляет интерес к новому механизму консультирования. Ожидается, что с его реализацией будет повышена исполнительская дисциплина, налоговая культура. "Считаем, что он поспособствует либерализации деятельности плательщиков и создаст более комфортные условия для их работы", - отметил замминистра.

Как сообщалось, указ №338 "О налоговом консультировании" вступил в силу 24 декабря 2017 года. Документ внедряет в Беларуси профессиональный институт посредников между бизнесом и налоговыми органами. Его применение позволяет оградить бизнес от ошибок и нарушений налогового законодательства, снизить коррупционные риски в сфере налогообложения. Институт налоговых консультантов создается в Беларуси с учетом положительного зарубежного опыта. Работать в должности налогового консультанта специалист сможет после сдачи квалификационного экзамена в МНС и получения аттестата.-0-