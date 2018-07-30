Память авиаполка "Нормандия-Неман" почтили во Франции

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники посольства Беларуси во Франции приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 5000-километровому велопробегу Дж.Берто из Франции через Беларусь в Россию в память о подвиге авиаполка "Нормандия-Неман", сообщили БЕЛТА в посольстве.

Памятные мероприятия прошли 30 июля в городе Ле-Бурже (Франция). Во время церемонии состоялось возложение цветов к памятнику авиаполку "Нормандия-Неман" около Музея авиации и космонавтики.

Велопробег проходит с 22 июля по 22 сентября при поддержке ассоциации "Мемориал Нормандия-Неман", содействии посольств Беларуси и России во Франции. Его маршрут предполагает посещение значимых мест в истории эскадрильи "Нормандия-Неман" и Второй мировой войны. На территории Беларуси планируется сделать остановки в Бресте и Минске.-0-