Память о Великой Победе укрепляет единство народов Беларуси и России - Попков

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Память о Великой Победе укрепляет единство народов Беларуси и России. Об этом заявил сегодня министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков во время церемонии закладки капсулы с землей, привезенной с мест сражений на Курской дуге, в крипте Храма-памятника в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, передает корреспондент БЕЛТА.

Капсула с землей с мест сражений на Курской дуге

Мероприятие приурочено к 75-летию победы в Курской битве, которое будет отмечаться 23 августа 2018 года.

Как подчеркнул Сергей Попков, который также является руководителем белорусской части совместной рабочей группы по сотрудничеству с Курской областью, договоренность о передаче горсти земли с памятных мест ожесточенных боев Великой Отечественной войны была достигнута около года назад. В капсуле хранится земля с территорий поселка Золотухино и памятника героям-артиллеристам, расположенного в Поныровском районе Курской области. Символическое послание Сергей Попков лично доставил в Беларусь.

Министр связи и информатизации Сергей Попков

"Сегодня мы закладываем эту святую землю в крипту в память о тех страшных событиях, которые произошли в 1943 году. Безмерная благодарность вам, ветераны, за ваш подвиг. И вечная память павшим. Эта церемония доказывает единение наших народов, наши единые цели. Говорит о том, что вместе мы непобедимы", - сказал Сергей Попков.

"В нынешнее время, когда нации, народности, граждане разных стран уже забывают историю таких великих событий, сегодняшнее событие - ценный дар. Наши народы боролись за правое дело, сохранение независимости. Молодежь, которая будет приходить в храм, в крипту, должна помнить и знать о тех событиях. Это одно из святых мест, где будет проходить мудрое воспитание подрастающего поколения", - добавил он.

Настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный и Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси

На встрече также был организован видеомост "Минск-Курск".

Представители различных религиозных конфессий совершили памятные молитвы, после чего капсулу с землей поместили в нишу крипты.

Во время церемонии

Во время церемонии

"Памятная молитва преодолевает века и расстояния. Погибшие солдаты - настоящие воины жизни, доказавшие, что нет больше той любви, если кто положит душу за друзей своих, - сказал Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. - Но даже в той страшной битве люди надеялись, что победят и будут жить. В этом сила духа нашего народа. А эта капсула с землей станет символом единства и напоминанием о том, что происходило в те времена, предостережением для будущих поколений".

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Капсула с землей с мест сражений на Курской дуге

В мероприятии также участвовали дипломаты Российской Федерации, представители органов власти Беларуси, различных общественных организаций и культурных учреждений и, конечно, ветераны Великой Отечественной войны - участники Курского сражения.

"Сегодня в Минске осталось 30 человек - участников Курской битвы, всем уже за 90 лет. С нами здесь четверо: Вера Афанасенко, Петр Колгин, Георгий Лозыченко, Иван Масловский. Все заслуженные, с орденами. С разными судьбами и одной Победой, - отметил первый заместитель председателя совета Минской городской организации ветеранов Виктор Костко. - Курская битва стала переломным моментом в ходе войны, после которого сразу стало видно, что фашизм проиграл".

Летом 1943 года состоялось выдающееся сражение Второй мировой войны, в ходе которого войска Красной армии сорвали крупное наступление противника и разгромили его стратегическую группировку. Германия и ее союзники были вынуждены перейти к обороне. Победой под Курском и выходом войск Красной армии к Днепру завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне.

В битве с обеих сторон участвовало более 4 млн солдат и офицеров. Свой вклад в эту победу внес и белорусский народ. За отвагу и мужество в боях на Курской дуге летом 1943 года звания Героя Советского Союза удостоено около 40 белорусов и уроженцев Беларуси.-0-

Фото Николая Петрова