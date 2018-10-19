Память жертв Минского гетто почтили на митинге под Иерусалимом

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Траурный митинг по случаю 75-й годовщины уничтожения Минского гетто прошел сегодня в роще памяти "Яр а-Кдушим" под Иерусалимом. Мероприятие было организовано Всеизраильским объединением выходцев из Беларуси (ВОВБ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии.

В митинге приняли участие посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов, актив ВОВБ, ветераны, бывшие узники гетто.

Сравнив Минское гетто с концентрационным лагерем, население которого подвергалось безжалостному истреблению, Владимир Скворцов напомнил о том, что среди ста тысяч узников этого шокирующего места помимо жителей Беларуси находились угнанные сюда евреи из Австрии, Германии, Польши и других государств Европы.

"Ужасающая нацистская доктрина расового превосходства, начинавшаяся с теоретических дискуссий об "истинных арийцах" и "недочеловеках", привела Европу к крупнейшей катастрофе прошлого столетия, унесшей жизни миллионов ни в чем неповинных людей", - подчеркнул посол.

По его словам, узники Минского гетто, как и других лагерей смерти, не склонив голову, оказывали палачам сопротивление, создавали подпольные организации, совершали побеги из заключения и вливались в ряды партизан, самоотверженно сражаясь с врагом.

"Частью безумного гитлеровского плана "расширения жизненного пространства на Восток" стало сожжение сотен деревень оккупированной Беларуси вместе с их жителями. При этом, сами понеся немыслимые человеческие жертвы, белорусы восприняли горе еврейского населения, попавшего в гетто, с глубоким шоком как свою собственную беду. С риском для жизни они спасали от неминуемой гибели десятки и сотни евреев - детей и взрослых", - отметил Владимир Скворцов. Он также добавил, что за проявленный героизм свыше 800 белорусов удостоены благородного звания "Праведник народов мира".

"День уничтожения Минского гетто - это не только скорбная дата, говорящая о зверствах фашистов, но и как вся трагедия той войны - это ясное напоминание о том, что мы обязаны не допустить искажений исторической правды и сохранить память о совместном подвиге и взаимопомощи времен военного лихолетья", - убежден посол Беларуси.

Владимир Скворцов возложил венок к мемориальному знаку, где находятся капсулы с землей, доставленной из Минского гетто, Тростенца и с Бронной горы Брестской области. В память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны и замученных в концлагерях и гетто были зажжены свечи и зачитана еврейская поминальная молитва "Кадиш".-0-

Мемориальный знак, где находятся капсулы с землей, доставленной из Минского гетто, Тростенца и с Бронной горы Брестской области

Фото предоставлено посольством Беларуси в Израиле