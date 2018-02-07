Памятные доски в честь семи знаменитых белорусов изготовят в Минске

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь памятных досок в честь знаменитых белорусов изготовят 8 февраля в Минске во время международной выставки "Мемориал. Камнеобработка", сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

На плитах из камня будут запечатлены имена композитора Станислава Монюшко, писателя Василя Быкова, поэтов Язепа Пущи и Рыгора Бородулина, шляхтича, депутата Сейма Речи Посполитой от Новогрудского воеводства ВКЛ Тадеуша Рейтана, а также Рудольфа и Софии Пищало. За процессом создания изделий смогут понаблюдать все желающие, готовые образцы затем передадут волонтерам и представителям общественных инициатив, которые установят их в разных уголках страны.

Так, две мемориальные доски разместят на усыпальнице рода Рейтанов в Ляховичах, где в настоящее время ведутся работы по консервации и реставрации фамильной святыни. Мемориальные доски в честь Василя Быкова, Язепа Пущи, Рыгора Бородулина появятся на их малой родине - в деревнях Бычки Ушачского района, Королищевичи Минского района, Ушачах. Одну из памятных табличек установят на фасаде костела Опеки Божией Матери в маленькой деревне Королищевичи. Она напомнит о том, что здесь, в имении графов Прушинских, создатель первой белорусской оперы Станислав Монюшко получил первые уроки игры на органе.

Мемориальная доска Рудольфу и Софии Пищало будет прикреплена к валуну в деревне Городище Минского района, где в настоящее время местные жители восстанавливают шляхетское захоронение. "Имя Рудольфа Пищало, возможно, незнакомо широкой общественности, но здание, построенное этим человеком, знает практически каждый - это Пищаловский замок, одно из самых больших исторических зданий в Минске, которому скоро исполнится 200 лет", - отметили организаторы.

Проект поддержали ОО "Белорусский комитет ИКОМОС", "Арт-суполка імя Тадэвуша Рэйтана", "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны", а также историки, культурологи и экскурсоводы.

Международная выставка "Мемориал. Камнеобработка" проходит в Минске 7-9 февраля. В программе мероприятия заседания круглых столов по актуальным вопросам отрасли, презентации социальных проектов, бизнес-тренинги для руководителей и ведущих специалистов, аукционы по продаже продукции участников экспозиции, профессиональные конкурсы.-0-