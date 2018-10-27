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Памятный знак в Куропатах планируется установить до конца года

Общество 27.10.2018 | 12:21

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца года в урочище Куропаты планируется установить памятный знак и благоустроить прилегающую к нему территорию. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя ФПБ Александр Микша, передает корреспондент БЕЛТА.

Фундамент под знак уже изготовлен и поставлен, в мастерских города идет изготовление самого знака, отливается колокол. "В ближайшее время цельная конструкция будет привезена сюда и установлена. Мы планируем, что это произойдет до конца года", - рассказал Александр Микша.

Он подчеркнул, что урочище станет местом памяти и скорби, и сюда, чтобы помолиться, зажечь свечу или лампаду, сможет прийти каждый, независимо от политических и религиозных взглядов.

Сегодня в Куропатах по инициативе ФПБ проходит субботник по уборке и благоустройству территории. Работают около 200 человек из числа профсоюзного актива Минска и Минской области, представители трудовых коллективов предприятий и организаций, РОО "Белая Русь" и БРСМ.

ФПБ и другие общественные организации занимаются благоустройством урочища Куропаты на постоянной основе: субботники и акции по наведению порядка здесь проводились на протяжении двух последних лет. После принятия решения о создании памятного знака и утверждения художественным советом его эскиза Федерация профсоюзов выступила с инициативой стать заказчиком работ по его строительству.

Памятный знак возводится за счет добровольных пожертвований граждан, профсоюзных организаций, трудовых коллективов. В создании этого народного мемориала в память о погибших здесь людях принимают участие многие предприятия и организации.

Александр Микша подчеркнул, что Федерация профсоюзов Беларуси придает особое значение работе по сохранению памяти об историческом прошлом страны, а также патриотическому, нравственному и духовному становлению граждан, уважению к своей истории и культуре. Профсоюзные организации совместно с трудовыми коллективами, молодежью, ветеранскими организациями проводят масштабную работу по обустройству знаковых и памятных мест, групповых захоронений солдат и мирных жителей.

Например, в Бресте под патронажем профсоюзов находится захоронение военнопленных лагеря "Ревир", где в 1941-1942 годах были замучены и расстреляны около 15 тыс. мирных жителей и пленных солдат. Силами профсоюзов и местных властей был установлен новый памятный знак, заменены плиты братской могилы, выполнены подсветка, ландшафтное планирование прилегающей территории, высажены цветы, обустроен газон. Ежегодно профсоюзные активисты вместе с молодежью наводят там порядок во время субботников.

В Волковысском районе Гродненской области усилиями профсоюзов и местных властей воссоздан мемориальный комплекс "Шауличи" на месте деревни, сожженной в годы войны вместе со всеми жителями. Общими силами были собраны необходимые средства, обновлены памятные плиты, на месте каждого сожженного дома установлены символические срубы. Регулярно на этом месте проводятся областные субботники и митинги-реквиемы.-0-

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Теги
благоустройство, история, памятники, профсоюзы, субботник
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