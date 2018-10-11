Папа Римский и архиепископ Кондрусевич обсудили тему церкви в Беларуси

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск и Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич провели короткий разговор по дороге на Синод в Ватикане, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный интернет-портал Римско-католической церкви в Беларуси.

Тадеуш Кондрусевич случайно встретил папу Франциска, выходя из Дома св. Марты, где на время проведения Синода остановился архиепископ. Во время короткого разговора тет-а-тет между ними была поднята тема церкви в Беларуси. Митрополит Тадеуш Кондрусевич выразил надежду на визит понтифика в Беларусь.

Также митрополит сообщил папе Франциску, что Митрополит Филарет отмечает 40-летие назначения в Беларусь. Понтифик попросил от его имени поздравить Почетного Патриаршего Экзарха и заверить в его молитве. "Архиепископ Тадеуш Кондрусевич с радостью сделал это в ходе телефонного разговора с юбиляром", - отмечается в сообщении.-0-