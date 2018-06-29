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Парад 3 июля: какую технику можно будет увидеть на День Независимости
Общество
29.06.2018 | 19:28
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Парад 3 июля. Какую технику можно будет увидеть
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18:53
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Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
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Владимир Устинович
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Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
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Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
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Александр Вавилов
6 июня
XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Сергей Наливайко
5 июля, 11:00
Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования
Онлайн-конференция
Олег Савин
29 июня
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
Онлайн-конференция
Элла Селицкая
28 июня
Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы
Пресс-конференция
Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
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26 июня
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Анатолий Котов,
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