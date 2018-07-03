Парад и массовое театрализованное представление пройдут в Минске в честь Дня Независимости

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парад войск Минского гарнизона и массовое театрализованное представление "Мой родны кут" пройдут сегодня у стелы "Минск - город-герой" в честь Дня Независимости, сообщает БЕЛТА.

В качестве Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александр Лукашенко 3 июля примет парад и выступит с речью. Мероприятие, которое является центральным событием празднования Дня Независимости, будет транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио.

В параде задействованы более 4 тыс. военнослужащих и 250 единиц боевой техники, будет представлено 19 пеших и 23 механизированных парадных расчетов. Впервые в парадном строю пройдут женщины-военнослужащие соединений и воинских частей белорусской армии и сводный расчет кадетских училищ, специализированных лицеев и кадетских корпусов, расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. Традиционно в параде примут участие военнослужащие ВС России.

В представлении "Мой родны кут" будет около 2 тыс. участников из числа студентов, хореографических коллективов и вокальных исполнителей. Эпизод символизирует единство всех регионов Беларуси от столицы до малых уголков страны.

Вечером на площадке у стелы "Минск - город-герой" начнется гала-концерт "Беларусь - адзiная Радзiма". Кульминацией программы станет традиционная акция "Споем гимн вместе". Завершится празднование Дня Независимости салютом, который в столице будет дан из шести точек: в парке 50-летия Победы у стелы, на улице Пригородной, в аэропорту Минск-1, на пустырях в районе Чижовского кладбища и около водохранилища Дрозды, в военном городке - микрорайон Уручье.-0-