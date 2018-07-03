Парад ко Дню Независимости впечатлил достижениями в военном деле - ветеран

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественный парад в честь Дня Независимости впечатлил достижениями в военном деле, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич, сообщает БЕЛТА.

"Парад, конечно, оставляет богатое впечатление. Чувствуется мощь, сила, достижения в военном деле", - отметил он.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Торжественный парад в честь Дня Независимости в Минске В параде были задействованы более 4 тыс. военнослужащих и 250 единиц боевой техники, представлено 19 пеших и 23 механизированных парадных расчетов.

При этом Геннадий Юшкевич подчеркнул, что необходимо, чтобы современная молодежь помнила о событиях прошлого. "Надо, чтобы современные люди не теряли память, хранили ее. Если забудут прошлое, у них не будет настоящего", - заявил он.

В Беларуси сегодня отмечается День Независимости - главный праздник белорусской государственности. В столице прошел торжественный парад, а также массовое театрализованное представление "Мой родны кут".

Завершит праздничную программу 3 июля гала-концерт, который стартует в 21.00 на площадке у стелы "Минск - город-герой". Основной темой концерта станет единство всей страны и единение разных поколений белорусов. В основе программы шесть тематических блоков, посвященных областям Беларуси и столице. В каждом будут выступать популярные артисты - уроженцы того или иного региона, а также творческие коллективы. Кульминацией гала-концерта станет акция "Споем гимн вместе" и праздничный салют.-0-