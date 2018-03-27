Паралелльно с проверкой объектов нужно повышать культуру безопасного поведения людей - Шуневич

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Параллельно с созданием безопасных условий необходимо повышать культуру соответствующего поведения людей. Такое мнение высказал в эфире передачи "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, сообщает БЕЛТА.

Министр уверен, что уровень общественной безопасности в Беларуси выше, чем в сопредельных государствах. "Но безопасности много не бывает. Человеческий фактор - корысть, безалаберность и так далее - всегда будет присутствовать, - отметил Игорь Шуневич. - Самые "тонкие" места - производства, где трагедии происходят, к сожалению, с завидной периодичностью, и места массового пребывания граждан, такие как увеселительные заведения различного толка. Также важна безопасность граждан в лесу, на льду, на концертах. Таких мест много. Все это связано с культурой безопасного поведения. Как бы государство ни старалось создавать условия, всегда найдутся те, кто нарушит правила, закон. Поэтому кроме проверки объектов, нужно работать с людьми".

По мнению главы МВД, обращение к теме безопасности в Беларуси зачастую объясняется внешними причинами, событиями в соседних странах. "Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих", - заключил Игорь Шуневич.

По поручению Президента, в Беларуси проводится проверка различных объектов с массовым пребыванием людей, где может существовать угроза чрезвычайной ситуации. Цель проверок - упреждение возможных негативных ситуаций.-0-

Лукашенко требует проверить массовые места на безопасность и жестко наказать за серьезные упущения "И у меня просьба и поручение вам: жесточайшим образом наказывать, если только вы увидите где-то какие-то недоработки, которые могут повлечь тяжелые последствия, особенно для людей - и недопустимо для детей", - поставил задачу Александр Лукашенко.