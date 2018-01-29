29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парашютно-десантный батальон сил специальных операций ВС совершит марш на полигон Лепельский в ходе комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

Парашютно-десантный батальон сил специальных операций ВС сегодня с целью проверки приведен в готовность к выполнению задач по предназначению. "После проведения смотра готовности батальону предстоит совершить марш на полигон Лепельский и в дальнейшем выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин днем и ночью", - отметили в Минобороны.

Часть сил и средств авиационных частей перебазировалась на новые аэродромы, подразделения зенитных ракетных войск вышли в назначенные позиционные районы и приступили к выполнению задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Механизированные и танковые подразделения Северо-Западного и Западного оперативных командований выполняют учебно-боевые задачи.

Как сообщалось, с 25 января в Вооруженных Силах, согласно решению министра обороны Андрея Равкова, проводится комплексная проверка готовности и способности ряда соединений и воинских частей выполнить задачи по предназначению. Общее руководство мероприятиями возложено на начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Олега Белоконева. Особенностью проверки является привлечение к выполнению задач в первую очередь воинских частей и подразделений постоянной готовности.-0-