Парень, находясь в СИЗО, выиграл и получил автомобиль!

Главная интрига 48-го тура игры "Удача в придачу!" разрешена - сегодня коричневый внедорожник Hyundai Creta обрел своего хозяина! Ключи и документы от автомобиля в торжественной обстановке и в присутствии многочисленных посетителей вручены в столичном ТРЦ "Е-Сити" минчанину Константину Сиротко!

Сегодня победитель получил ключи от Hyundai Creta в столичном "Е-Сити". "В будущем хочу открыть свой бизнес, создать семью… А первым делом – сдать на права!"

По результатам 48-го розыгрыша обладателем автомобиля должен был стать 19-летний Константин Сиротко. Но, как выяснилось, в тот момент парень находился в следственном изоляторе - его подозревали в угоне автомобиля! И вот ирония судьбы - именно игровой код, зачисленный в личном кабинете Константина Сиротко, выиграл внедорожник!

Казалось бы, ситуация безвыходная, и парню суждено остаться без своего выигрыша, поскольку, согласно условиям игры, он должен был явиться лично и не позднее 12 января. Но жизнь порой преподносит удивительные сюрпризы и дарит просто невероятный шанс изменить свою судьбу к лучшему. Под самый Новый год Константина выпустили из-под стражи, заменив меру пресечения подпиской о невыезде, и победитель смог, как того требуют условия игры, предоставить необходимые данные, а также явиться за призом лично.

Так что с сегодняшнего дня парень является полноправным обладателем новенького внедорожника Hyundai Creta. И твердо намерен отныне строить жизнь по-новому! "В будущем хочу открыть свой бизнес, создать семью… А первым делом - сдать на права!" - делится планами победитель. И автомобиль, выигранный в игре "Удача в придачу!" от "Евроопт", без сомнений, станет отличным вкладом в новую жизнь Константина Сиротко.

Ситуация с суперпризом 48-го тура еще раз подтвердила главный принцип игры "Удача в придачу!" - все призы найдут своих обладателей. А стать победителем может абсолютно каждый покупатель "Евроопт"!

Тем временем игра продолжается и призов стало еще больше. Теперь каждый понедельник "Евроопт" разыгрывает одну квартиру и три автомобиля. Это значит, что всего за 2018 год планируется разыграть 52 квартиры и 156 автомобилей. А еще более 2,5 млн денежных призов.

И уже через несколько дней, в понедельник, будут названы имена главных счастливчиков 51-го тура, которые станут обладателями квартиры и автомобилей!

Теперь каждый понедельник "Евроопт" разыгрывает одну квартиру и три автомобиля. Ближайший розыгрыш - 15 января!

Не упускайте свой шанс встретиться с удачей! Совершайте нужные покупки по выгодным ценам - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!