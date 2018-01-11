Парк высоких технологий совместно с БГУИР запустил учебный курс "Управление стартап-проектами"

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий совместно с Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники запустил учебный курс "Управление стартап-проектами" для магистрантов. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель директора администрации Парка высоких технологий Александр Мартинкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Мартинкевича, одной из главных целей курса является обеспечение магистрантов практическими навыками по созданию своих стартапов. "Сегодня каждый хочет создавать, но не все владеют технологией. Поэтому на этот курс мы пригласили наших лучших предпринимателей-практиков. Например, первую лекцию будут вести известные среди стартаперов в IT-среде венчурный партнер фонда Haxus Александр Чекан и IT-предприниматель, ментор, инвестор Дмитрий Гурский", - сказал он.

Выступает Александр Мартинкевич

Уникальность курса заключается еще и в том, что занятия будут сочетать в себе современные тенденции образования (смешанное обучение, перевернутый класс) - действующие успешные IT-предприниматели станут разбирать на занятиях практические кейсы, а вся теория будет изучаться студентами самостоятельно. Все материалы находятся в свободном доступе в интернете.

"Этот курс позволит молодым людям не просто получить отметку в зачетку, мы расскажем им все: процесс поиска идеи для стартапа, как ее апробировать, как сформировать команду. И в финале - как создать презентацию, которая полностью описывала бы их идею. В качестве зачета обучающиеся должны будут представить презентацию своей идеи перед реальными инвесторами. Оценкой станут реальные инвестиции", - подчеркнул Александр Мартинкевич.

Ректор БГУИР Михаил Батура отметил, что курс "Управление стартап-проектами" стартовал сегодня для 30 магистрантов специальности "Системный анализ, управление и обработка информации". "Магистранты, прошедшие эту дисциплину, будут знать, как организовать и реализовать свой проект. Это только начало, первый опыт, со временем мы будем продвигать эти курсы не только для магистратуры, но и для студентов, получающих высшее образование на первой ступени. Помимо этого, мы будем включать данный курс не только в обязательные учебные программы, но и организовывать факультативы", - пояснил ректор вуза.

Кроме магистрантов, для которых занятия начались в соответствии с учебным планом, на лекции приглашены резиденты бизнес-инкубатора БГУИР, а также все желающие студенты вуза, которые тоже смогут представить свои проекты на обсуждение и получить сертификаты.-0-

Фото Андрея Покумейко