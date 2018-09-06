6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парки семейных деревьев появятся в Беларуси в 2019 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Парки семейных деревьев появятся во всех регионах. Это будут места, где каждая семья сможет посадить свое дерево по случаю бракосочетания, рождения ребенка. Рядом с деревом можно будет установить табличку с генеалогическим древом, указать информацию, откуда пошла семья", - рассказал Дмитрий Воронюк.

Кроме того, союз молодежи запускает проект по благоустройству криниц и родников. "В Беларуси очень много самых различных уникальных источников. Союз молодежи будет заниматься их благоустройством. Мы хотим, чтобы они стали культовыми местами для тех регионов, где расположены. Активная работа в этом направлении проводится в Могилевской области. Думаю, что к ней подключатся и остальные регионы", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Сегодня, в свой день рождения, БРСМ дал старт новому общереспубликанскому проекту "#ЗаДело!", направленному на широкое вовлечение молодежи в благоустройство и наведение порядка на своей малой родине. Это уже традиция для союза молодежи отмечать праздники многочисленными трудовыми акциями, к которым активно присоединяются все регионы. "БРСМ исполнилось 16 лет - это, наверное, не так много для организации. Что ожидает ее в будущем? Мы хотим, чтобы 2019 год стал для нас знаковым, хотим запустить ребрендинг нашей организации. Хоть мы преемники комсомола, но должны быть дыханием молодежи, чувствовать ее. Будем думать над новым форматом, новым названием организации. Такие слова, как "пленум", "бюро", "центральный комитет", "первый секретарь" - вызывают у молодежи неоднозначные эмоции. Мы хотим, чтобы название нашей организации было современным, интересным, чтобы молодежная организация была молодежной", - подчеркнул Дмитрий Воронюк.-0-