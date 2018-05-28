28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии рассчитывают придать новый импульс социальным проектам Беларуси и Великобритании. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Великобритании и Северной Ирландии, член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Олег Руммо, передает корреспондент БЕЛТА.

Олег Руммо отметил, что парламентарии видят большой спектр направлений для развития двусторонних отношений. Речь идет об экономике, финансах, социальных проектах, которые Беларусь и Великобритания реализуют уже довольно долгое время. "Мы можем придать новый импульс развитию этого сотрудничества", - считает сенатор. Среди других перспективных сфер он назвал науку, медицину, культуру. Для Беларуси с учетом перехода к цифровой экономике важно укреплять международное взаимодействие в IT. Это важный спектр вопросов, в решении которых парламентарии могут быть полезны, убежден Олег Руммо.

Руководитель межпартийной группы по Беларуси парламента Великобритании, депутат Джон Виттингдэйл в свою очередь выразил надежду на активное развитие отношений с белорусскими коллегами. Он рассчитывает, что визит в Беларусь парламентской делегации, который проходит в эти дни, станет очень продуктивным и позволит наметить новые пути для кооперации.

Делегация встретилась сегодня с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Британские парламентарии провели также переговоры с членами рабочей группы Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Великобритании.-0-