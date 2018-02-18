Парламентарий: на местные Советы возложена функция определения стратегии развития территорий

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На местные Советы депутатов возложена функция определения стратегии развития территорий. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей Олег Левшунов.

"Выборы депутатов в местные Советы - важное политическое событие. Мы, избиратели, должны внимательно и ответственно отнестись к этой кампании, потому что роль местных Советов весьма велика - на них возложена функция определения стратегии развития территорий. Депутаты Советов принимают решения по местному бюджету, нормативным документам в рамках налогового законодательства и многие другие", - сказал Олег Левшунов.

Собеседник считает, что участие в выборах - это показатель высокой политической культуры человека, который говорит о наличии у него настоящей гражданской позиции, а также о небезразличии к будущему той местности, где проживает, и всей страны. При этом парламентарий обратил внимание, что, определяясь с выбором в пользу того или иного кандидата, важно учесть многие аспекты.

По мнению Олега Левшунова, депутата местных Советов должны отличать ответственность, инициативность, активность. "Это человек, который должен хорошо знать, чем живут люди в его округе, какие проблемы их волнуют, какие вопросы требуют первоочередного решения. Депутату необходимо дойти до каждого жителя и вести с ним конструктивный диалог", - уверен он.-0-