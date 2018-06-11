11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламенты Беларуси и Индии реализуют совместный проект в образовании. Об этом сегодня журналистам сообщила спикер Лок сабхи (нижней палаты) парламента Индии Сумитра Махаджан по итогам переговоров с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Спикеры подписали соглашение о сотрудничестве между Палатой представителей и Лок сабхи. По словам Сумитры Махаджан, парламентарии начнут взаимодействовать в новой сфере. Белорусскую молодежь приглашают в Индию участвовать в исследовательских работах в области права. Она пояснила, что индийские студенты по инициативе парламента уже три года совершенствуют свои знания в этой сфере. Они изучают парламентские структуры и традиции, содержание конституций разных стран. "В эту программу мы приглашаем и белорусских студентов", - сказала Сумитра Махаджан и выразила надежду, что молодые люди, которых направит на обучение белорусский парламент, значительно усовершенствуют свои знания в области законодательства и права.

Она подчеркнула, что Индия впервые приглашает иностранных студентов на такое обучение. То, что такой возможностью смогут воспользоваться именно белорусы, - яркое доказательство крепости двустороннего сотрудничества, добавила Сумитра Махаджан.

Во время встречи

Подводя итоги переговоров в Палате представителей, спикеры отметили, что стороны нацелены на достижение нового уровня двустороннего сотрудничества. Владимир Андрейченко, в частности, обратил внимание, что Индия - один из ключевых партнеров Беларуси в Южной Азии. В 2017 году товарооборот между странами достиг $455 млн. "Это не предел, у нас огромный потенциал в этом плане. Беларуси и Индии есть что предложить друг другу", - убежден председатель Палаты представителей. Он выразил уверенность, что совместными усилиями страны смогут успешно реализовать ряд проектов в самых разных сферах, начиная от цифровой экономики и нанотехнологий до культуры. Большую роль в этом должны сыграть парламентарии. "Мы будем оказывать всяческое содействие в реализации взаимовыгодных проектов. На это направлено соглашение между Палатой представителей и Лок сабхи", - подытожил Владимир Андрейченко.-0-