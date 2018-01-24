24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия МАЗов передана Сирии в качестве белорусской гуманитарной помощи. Об этом рассказал посол Беларуси в Сирии Александр Пономаренко в программе "Актуальное интервью" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Грузовики пополнят автопарки трех сирийских городов: Латакии, Хомса и Дамаска. Кстати, впервые груз был доставлен морским путем, это помогло сэкономить более $50 тыс.

Путь белорусских большегрузов на сирийскую землю начался осенью прошлого года. Тогда же была отправлена и первая часть гуманитарного груза - 25 т товаров первой необходимости: одежда, обувь и продукты питания. Все это сотрудники белорусского диппредставительства вместе с бойцами МЧС еще в ноябре развезли по христианским общинам, детским домам и лагерям беженцев.

Сейчас очередь дошла до сирийских аграриев со строителями, которые и станут хозяевами доставленных МАЗов.

Масштабные гуманитарные акции в помощь Сирии Беларусь начала с 2015 года. Александр Пономарев считает, что передача гуманитарной помощи в виде МАЗов станет дополнительной рекламой белорусских грузовиков на сирийском рынке. У Беларуси и Сирии уже есть договоренность о создании совместного производства грузовиков, и посол рассчитывает на активизацию работы сирийского правительства по предоставлению льготного налогового режима для сборочных производств.

По словам Александра Пономарева, в 2017 году белорусский экспорт составил порядка $31,5 млн. Наиболее перспективными посол считает поставки техники (а именно продукции МАЗа, МТЗ, БелАЗа, Амкодора). "На выставке в сентябре прошлого года были достигнуты вполне конкретные договоренности с партнерами по поставкам белорусской техники в Сирию, - проинформировал посол. - Конечно, надо выходить на производственную кооперацию, сборку в Сирии".

Белорусская сторона продолжит оказывать поддержку Сирии. В частности, Беларусь по-прежнему будет принимать на оздоровление сирийских детей, рассказал посол.-0-