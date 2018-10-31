Партизанская летопись: 780 дней в тылу врага. 10-я Журавичская бригада

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале осени 1943-го советское радио все чаще передавало хорошие новости с фронта. Красная Армия гнала врага на Запад.

10-я Журавичская бригада шла за Сож, чтобы объединиться с советскими войсками. 2 октября 265-й отряд имени Ворошилова вступил в последний, успешный бой...

"780 дней в тылу врага. 10-я Журавичская бригада" - новая страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ "Партизанская летопись".

Его основой стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.