Партизанская летопись: Кличевская партизанская зона, или Малая Советская земля

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ее называли Малой Советской землей - Кличевская партизанская зона была одной из самых крупных в Беларуси. В начале 1944 года ее территория превышала 3 тыс. квадратных километров. Здесь находилось более 70 тыс. мирных жителей и 18 тыс. партизан. Из Усакинских лесов - центра партизанской базы - бойцы каждый день отправлялись на задания...
"Кличевская партизанская зона" - новая страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ "Партизанская летопись".
Его основой стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.
Вплоть до 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный контент архивными фотографиями агентства.-0-
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