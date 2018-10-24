24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Война застала Александру Захарову в 10 километрах от границы. Накануне она, лектор Белостокского обкома партии, выступала перед жителями пограничной зоны. Путь домой, где остались работа, друзья и, самое главное, сын, был отрезан. Оставалось одно - вступить в борьбу против врага и выжить…

Очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ - "Партизанская летопись: комиссар Захарова" - посвящена партизанскому полку 8-й Рогачевской бригады и женщине-комиссару.

Основой проекта "Партизанская летопись" стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный контент архивными фотографиями агентства.