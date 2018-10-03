Партизанская летопись: Кучинский бой

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этот бой продолжался больше трех часов. Ценой жизни 17 партизан было уничтожено более 100 фашистов. Самому младшему из партизанской группы было 16 лет…
"Кучинский бой" - новая страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ "Партизанская летопись".
Его основой стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.
До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4459 BYN
|2.463 BYN
|2.473 BYN
|USD
|2.1237 BYN
|2.128 BYN
|2.136 BYN
|RUB
|3.2497 BYN
|3.247 BYN
|3.26 BYN