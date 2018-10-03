Партизанская летопись: Кучинский бой

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этот бой продолжался больше трех часов. Ценой жизни 17 партизан было уничтожено более 100 фашистов. Самому младшему из партизанской группы было 16 лет…

"Кучинский бой" - новая страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ "Партизанская летопись".

Его основой стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем их оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.