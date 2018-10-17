17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В то время, когда гитлеровские войска стояли под Сталинградом, советские спецуполномоченные выезжали на фронт, к партизанам, на эвакуированные в тыл предприятия. Цель была собрать материалы для будущего Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны...

Очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ "Партизанская летопись: первые экспонаты музея истории Великой Отечественной войны" посвящена начальному этапу его создания.

Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.

До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.