17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В то время, когда гитлеровские войска стояли под Сталинградом, советские спецуполномоченные выезжали на фронт, к партизанам, на эвакуированные в тыл предприятия. Цель была собрать материалы для будущего Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны...
Очередная страница совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея ВОВ "Партизанская летопись: первые экспонаты музея истории Великой Отечественной войны" посвящена начальному этапу его создания.
Основой проекта стала уникальная коллекция рукописных партизанских журналов, которая хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и имеет статус историко-культурной ценности категории "1" международного значения. Еженедельно мы рассказываем об этих хрониках и публикуем оцифрованные версии. Каждая из них показывает разные стороны жизни партизанских формирований, раскрывает мысли и чувства людей, рискнувших вести бой в тылу врага.
До 3 июля 2019 года БЕЛТА будет публиковать партизанские журналы, дополняя уникальный текстовой контент архивными фотографиями агентства.
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