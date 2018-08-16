Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду получили около 40% потребителей и теплоисточников

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период получили около 40% потребителей и источников тепловой энергии. Об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности начальника отдела государственного энергетического и газового надзора и охраны труда Министерства энергетики Артем Медведок, передает корреспондент БЕЛТА.
Артем Медведок напомнил, что в соответствии с постановлением правительства №430 республиканским органам госуправления было поручено подготовить организации к работе в осенне-зимний период.
"В этом году подлежат паспортизации 28,7 тыс. потребителей тепловой энергии и 13,6 тыс. ведомственных теплоисточников. По состоянию на 15 августа, зарегистрировано 11 тыс. 410 паспортов готовности потребителей и 4 тыс. 494 паспорта готовности теплоисточников, что составляет около 40%", - сказал представитель Минэнерго.
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