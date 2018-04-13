Пассажиропоток Национального аэропорта Минск с начала года увеличился на 10,5%

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в первом квартале увеличился на 10,5%. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.
С начала года количество пассажиров достигло 810 723 человек, авиапредприятие также обслужило 5518 самолето-вылетов (прирост 5,5%).
В марте аэропорт обслужил 287 359 пассажиров, что на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За третий месяц 2018 года обслужено 1928 самолето-вылетов (прирост 6,8%).-0-
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