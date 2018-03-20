Пассажиропоток Национального аэропорта Минск с начала года увеличился на 11,4%

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в январе-феврале увеличился на 11,4%. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.
С начала года авиапредприятие обслужило 523 364 пассажира (прирост 11,4%) и 3590 самолетовылетов (прирост 4,8%).
В феврале аэропорт обслужил 245 276 пассажиров, прирост составил 9,4%. За второй месяц 2018 года обслужено 1695 самолетовылетов, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.-0-
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