Пассажиропоток Национального аэропорта Минск с начала года увеличился на 8,7%

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в первом полугодии увеличился на 8,7%. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.
Количество пассажиров в аэропорту с начала года превысило 1,94 млн человек, авиапредприятие также обслужило 12 139 самолето-вылетов (прирост 5,8%).
В июне аэропорт обслужил 463 099 пассажира, что на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За шестой месяц текущего года обслужено 2481 самолето-вылетов (прирост 6,6%).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3012 BYN
|2.297 BYN
|2.307 BYN
|USD
|1.97 BYN
|1.968 BYN
|1.973 BYN
|RUB
|3.168 BYN
|3.156 BYN
|3.17 BYN