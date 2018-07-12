Пассажиропоток Национального аэропорта Минск с начала года увеличился на 8,7%

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в первом полугодии увеличился на 8,7%. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Количество пассажиров в аэропорту с начала года превысило 1,94 млн человек, авиапредприятие также обслужило 12 139 самолето-вылетов (прирост 5,8%).

В июне аэропорт обслужил 463 099 пассажира, что на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За шестой месяц текущего года обслужено 2481 самолето-вылетов (прирост 6,6%).-0-