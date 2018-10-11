Пассажиропоток Национального аэропорта Минск с начала года увеличился на 9,2%

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток Национального аэропорта Минск за девять месяцев текущего года увеличился на 9,2%. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.
Количество пассажиров в аэропорту с начала года превысило 3,47 млн человек, авиапредприятие обслужило 19 711 самолето-вылетов (прирост 6,2%).
В сентябре аэропорт обслужил 452 271 пассажира, что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За прошлый месяц было обслужено 2 355 самолето-вылетов (прирост 4,1%).-0-
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