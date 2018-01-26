26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в 2017 году увеличился на 20% по сравнению с 2016 годом. Соответствующая информация размещена на официальном сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

За декабрь 2017 года аэропорт обслужил 301 тыс. 548 пассажиров, прирост составил 15,3%.

Количество пассажиров с января по декабрь достигло 4 млн 114 тыс. 512 человек.

В декабре 2017 года аэропортом обслужено 1 тыс. 929 самолето-вылетов, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего за двенадцать месяцев 2017 года обслужено 24 тыс. 458 самолето-вылетов (больше на 6,5%).-0-