В зале ожидания. Фото из архива

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в январе увеличился на 13,3%. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Национальный аэропорт Минск подвел итоги производственной деятельности за январь 2018 года. В январе аэропорт обслужил 278 088 пассажиров, прирост составил 13,3%.

За первый месяц 2018 года обслужено 1 895 самолето-вылетов, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.-0-