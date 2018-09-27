Пассажирский терминал обустроят в Минске в Спортивной деревне к Европейским играм

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временный транспортный пассажирский терминал обустроят в Спортивной деревне в Минске к II Европейским играм 2019 года, сообщил сегодня на заседании мэрии заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев, передает корреспондент БЕЛТА.
В настоящее время проводится проектирование объекта. Здесь планируется оборудовать 28 посадочных площадок для транспортного обслуживания спортсменов. Также предлагается создать пересадочный пассажирский терминал в районе ул. Городской Вал. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поручил еще раз посмотреть на необходимость такой работы.
На заседании исполкома обсуждались предложения по организации транспортных коридоров, повышению безопасности дорожного движения, изменения в работе транспорта с связи с закрытием центральных улиц на время проведения велогонок.
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