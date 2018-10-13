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Патриарх Кирилл надеется на преодоление кризиса православной церкви

Общество 13.10.2018 | 16:02
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который прибыл сегодня в Беларусь с визитом, надеется на преодоление кризиса православной церкви. Об этом он заявил журналистам по прибытии в Национальный аэропорт Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов", - сказал он.

Патриарх Кирилл отметил, что прибыл на близкую его сердцу белорусскую землю в год 1030-летия Крещения Руси. "В связи с этим замечательным событием, празднованием круглой годовщины общей христианской истории было принято решение провести в Минске заседание Священного синода - первое на белорусской земле", - обратил внимание он.

По словам патриарха, на заседании предстоит решить много важных вопросов, "в том числе отреагировать на то, что происходит в семье православных церквей, на ту ситуацию, которая складывается в Украине".

Как сообщалось, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Томос - указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. В частности, путем издания Томоса некоторой части "материнской" церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия. "Обновить решение, принятое ранее Вселенским патриархатом, о предоставлении автокефалии церкви в Украине", - говорится в решении, подписи под которым поставили 12 членов Синода и Вселенский патриарх Варфоломей. Также, согласно документу, Синод удовлетворил просьбу патриарха Филарета и признал главу УПЦ Киевского патриархата каноническим иерархом православной церкви. В каноническом статусе восстановлен и глава Украинской автокефальной православной церкви Макарий.

Кроме того, Синод Константинополя отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

Члены Синода призывали все причастные стороны избегать возникновения конфликтных ситуаций.

Заседание Священного синода Русской православной церкви пройдет в Беларуси 15 октября. Одной из тем станет положение православной церкви в Украине.

Участие в заседании примет патриарх Кирилл. Вместе с ним 13 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в Минск приехали постоянные и временные члены Священного синода РПЦ. Патриарх Кирилл 13 октября возглавит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. На следующий день, 14 октября, он отслужит чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых.-0-

Фото Максима Гучека

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Теги
визиты, Патриарх Кирилл, православие, религия, христианство
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