Патриотическая акция в память белорусских воинов-моряков стартовала в Москве

19 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международная патриотическая акция "Паруса Героев", посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, героической Пинской военной флотилии и белорусским воинам-морякам стартовала сегодня в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.
Открывая мероприятие, председатель профсоюзной организации госкорпорации "Росатом" Валерий Кузьмин выразил надежду, что эта акция станет традиционной, а основная ее цель - сохранить связь поколений.
Акция "Паруса Героев" пройдет по маршруту Москва-Смоленск-Минск-Брест-Пинск и продлится до 23 июня. Она организована Межгосударственным союзом городов-героев, Всероссийской общественной организацией "Трудовая доблесть России", Всероссийской общественной организацией морских пехотинцев "Тайфун", Византийским Императорским яхт-клубом при поддержке госкорпорации "Росатом", Постоянного комитета Союзного государства, Спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси, Благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам.-0-
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