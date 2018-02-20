Павел Легкий: местные власти должны быть вовлечены в решение вопросов развития региональных СМИ

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные власти должны быть вовлечены в решение вопросов развития региональных СМИ. Такое мнение высказал журналистам заместитель министра информации Павел Легкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Павел Легкий отметил, что местные власти должны быть в первую очередь заинтересованы в том, чтобы продвигать региональные электронные СМИ. Насколько глубока эта заинтересованность, насколько местные власти вовлечены в решение вопросов подведомственных коммунальных унитарных предприятий, насколько им помогают, предстоит разобраться.

Порой местные телеканалы вынуждены зарабатывать деньги, ища приработок: укладывая кабель, устанавливая антенны и т.п. Есть масса способов заработать, но абсолютно не относящихся к развитию регионального телевидения. "Если люди будут этим заниматься, они не смогут в должной мере концентрироваться на своих главных задачах, вот что плохо. А одной из основных задач телеканалов является создание качественного контента", - сказал замминистра. Это связано с финансовыми возможностями канала и также с тем, сколько сил творческая группа может вложить в основную сферу деятельности.

Но такая ситуация не у всех региональных телеканалов. Павел Легкий считает, что необходимо внимательно изучить ситуацию относительно каждого, чтобы понять, какой может быть помощь. В этом случае важно участие облисполкомов.

В числе важных задач регионального телевидения замминистра назвал формирование кадров для республиканских каналов, переход на HD-вещание.-0-