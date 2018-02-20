Павел Легкий: местные власти должны быть вовлечены в решение вопросов развития региональных СМИ

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 февраля 2018, Вт
-3°C
Сплошная облачность EUR 2.4246
USD 1.961
RUB 3.4685
Главное
Александр Лукашенко и Абделькадер Мессахель Беларусь и Алжир договорились вывести сотрудничество на более высокий уровень
Президент
Госкомимущество определило перечень из 43 предприятий для приватизации в 2018 году
Экономика
РЕПОРТАЖ: Участников и гостей Олимпиады знакомят с передовыми научными достижениями
Спорт
Минфин рассчитывает на привлечение на международных рынках капитала $1 млрд ежегодно
Экономика
РЕПОРТАЖ: Финансовый стартап от государства: брестчанин получил субсидию и открыл автошколу
Регионы
Реклама на сайте
Лента новостей
ФОТО: В Гродно появились первые весенние цветы
15:30 Заголовки новостей
Медальный зачет Олимпийских Игр в Пхёнчхане 2018
15:30 Олимпийские игры 2018
Преступная группа в Минске почти год незаконно продавала мясную продукцию
15:28 Происшествия
Домрачева: смешанная эстафета для белорусов сложилась достаточно неплохо
15:25 Спорт
Биатлонисты Франции выиграли смешанную эстафету ОИ-2018, белорусы заняли 5-е место
15:24 Спорт
Крупный самогонный завод ликвидировали в Молодечненском районе
15:20 Происшествия
Первые три дня билеты на "Славянский базар" будут продаваться только в кассах Витебска
15:19 Культура
ЮНИСЕФ презентует в Минске глобальный отчет "Прогресс для каждого ребенка в эпоху ЦУР"
15:13 Общество
Новый резидент СЭЗ "Минск" построит завод по производству добавок в бетон
15:09 Экономика
Пресс-конференция по развитию здравоохранения Минска пройдет в пресс-центре БЕЛТА 22 февраля
15:05 Регионы
Три легковушки и рейсовый автобус попали в ДТП в Минске
15:00 Происшествия
ФОТО: В Бресте наградили ветеранов, участвовавших в сражениях за Сталинград
14:55 Заголовки новостей
Белорусские биатлонисты занимают 3-е место после второго этапа смешанной эстафеты на ОИ-2018
14:52 Спорт
Павел Легкий: местные власти должны быть вовлечены в решение вопросов развития региональных СМИ
14:51 Общество
Допинг-проба "Б" российского керлингиста Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний
14:42 Спорт
РЕПОРТАЖ: Участников и гостей Олимпиады знакомят с передовыми научными достижениями
14:30 Спорт
ИНФОГРАФИКА: Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе
14:29 Заголовки новостей
Более Br95 млн из республиканского инновационного фонда в 2018 году потратят на НИОКР
14:27 Общество
Полицейский обвинил коллегу в краже печенья
14:15 Калейдоскоп
В Беларуси возмущены намерением польских националистов провести праворадикальный марш в Гайновке
14:06 Общество
Все новости
Сюжеты
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
О социально-экономическом развитии Беларуси О социально-экономическом развитии Беларуси
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Павел Легкий: местные власти должны быть вовлечены в решение вопросов развития региональных СМИ

Общество 20.02.2018 | 14:51

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные власти должны быть вовлечены в решение вопросов развития региональных СМИ. Такое мнение высказал журналистам заместитель министра информации Павел Легкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Павел Легкий отметил, что местные власти должны быть в первую очередь заинтересованы в том, чтобы продвигать региональные электронные СМИ. Насколько глубока эта заинтересованность, насколько местные власти вовлечены в решение вопросов подведомственных коммунальных унитарных предприятий, насколько им помогают, предстоит разобраться.

Порой местные телеканалы вынуждены зарабатывать деньги, ища приработок: укладывая кабель, устанавливая антенны и т.п. Есть масса способов заработать, но абсолютно не относящихся к развитию регионального телевидения. "Если люди будут этим заниматься, они не смогут в должной мере концентрироваться на своих главных задачах, вот что плохо. А одной из основных задач телеканалов является создание качественного контента", - сказал замминистра. Это связано с финансовыми возможностями канала и также с тем, сколько сил творческая группа может вложить в основную сферу деятельности.

Но такая ситуация не у всех региональных телеканалов. Павел Легкий считает, что необходимо внимательно изучить ситуацию относительно каждого, чтобы понять, какой может быть помощь. В этом случае важно участие облисполкомов.

В числе важных задач регионального телевидения замминистра назвал формирование кадров для республиканских каналов, переход на HD-вещание.-0-

﻿
Теги
мнения, СМИ
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4246 BYN 2.421 BYN 2.4285 BYN
USD
1.961 BYN 1.961 BYN 1.963 BYN
RUB
3.4685 BYN 3.462 BYN 3.47 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Беларусь и Алжир договорились вывести сотрудничество на более высокий уровень
Все видео

Фотоновости

Мясникович встретился с министром иностранных дел Алжира
Все фото

Инфографика

Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе Январь 2018 года к январю 2017 года: ВВП - 104,6 %, выпуск продукции промышленности* - 109,7%, выпуск продукции сельского хозяйства - 104,4%.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Беларусь готова по своим технологиям работать в Алжире в сельском хозяйстве и промышленности
Лукашенко рассчитывает на восстановление уровня белорусско-алжирских отношений
Беларусь и Алжир договорились вывести сотрудничество на более высокий уровень
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Беларусь рассчитывает на новую страницу в отношениях с Алжиром - Макей
Первое заседание белорусско-алжирской комиссии пройдет в этом году в Алжире
Беларусь и Алжир намерены разработать дорожную карту сотрудничества
Экономика
Абделькадер Мессахель Алжир намерен интенсифицировать экономическое сотрудничество с Беларусью
Новый резидент СЭЗ "Минск" построит завод по производству добавок в бетон
Евро и российский рубль на торгах 20 февраля подешевели, доллар подорожал
Происшествия
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома Три легковушки и рейсовый автобус попали в ДТП в Минске
Преступная группа в Минске почти год незаконно продавала мясную продукцию
Крупный самогонный завод ликвидировали в Молодечненском районе
Регионы
РЕПОРТАЖ: Финансовый стартап от государства: брестчанин получил субсидию и открыл автошколу
Пресс-конференция по развитию здравоохранения Минска пройдет в пресс-центре БЕЛТА 22 февраля
В Островце возведут школу, детский сад и Дом творчества
Спорт
Жига Еглич Хоккеист сборной Словении провалил допинг-тест на ОИ
Домрачева: смешанная эстафета для белорусов сложилась достаточно неплохо
Биатлонисты Франции выиграли смешанную эстафету ОИ-2018, белорусы заняли 5-е место
Технологии
Эксперты назвали самые "прожорливые" приложения для Android
Самый высокий в мире деревянный небоскреб хотят построить в Токио
Эмбрион овцы с человеческими клетками вырастили специалисты из США
Культура
Юрий Бондарь. Фото из архива Проект указа о стимулировании кинематографии направлен на поддержку качественного кино - Бондарь
Первые три дня билеты на "Славянский базар" будут продаваться только в кассах Витебска
Бондарь считает важным информационную раскрутку национального культурного достояния
В мире
В Эстонии пассажирский поезд сошел с рельсов, 9 человек госпитализированы
Жерар Депардье собрался переехать в Алжир
Вырубка в Беловежской пуще навредит экосистеме региона - представитель суда ЕС
Калейдоскоп
Элизабет Суэйни. Фото из социальных сетей Спортсменка из Венгрии удивила всех на Олимпиаде отсутствием базовых навыков в хаф-пайпе
Полицейский обвинил коллегу в краже печенья
Ученые Беларуси и России описали ранее неизвестный вид древних акул
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Опознан портрет красавицы
Рейс в Афганистан
Корь. Бояться или не очень?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия