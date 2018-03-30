Павел Легкий назначен представителем государства в органах управления некоторых СМИ

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра информации Павел Легкий назначен представителем государства в органах управления некоторых аудиовизуальных СМИ. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на постановление правительства от 27 марта 2018 года №228, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале .

Согласно документу, Павел Легкий назначен полномочным представителем правительства Беларуси в Межгосударственном координационном совете ЗАО "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир", а также полномочным представителем Беларуси на общем собрании акционеров данного общества.

Кроме того, замминистра назначен представителем государства в органах управления закрытых акционерных обществ "Второй национальный телеканал", "Столичное телевидение" и белорусско-американского совместного предприятия "Би Эй Интернэшнл" - общества с ограниченной ответственностью.-0-