Павел Легкий назначен представителем государства в органах управления некоторых СМИ

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра информации Павел Легкий назначен представителем государства в органах управления некоторых аудиовизуальных СМИ. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на постановление правительства от 27 марта 2018 года №228, опубликованное на
Согласно документу, Павел Легкий назначен полномочным представителем правительства Беларуси в Межгосударственном координационном совете ЗАО "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир", а также полномочным представителем Беларуси на общем собрании акционеров данного общества.
Кроме того, замминистра назначен представителем государства в органах управления закрытых акционерных обществ "Второй национальный телеканал", "Столичное телевидение" и белорусско-американского совместного предприятия "Би Эй Интернэшнл" - общества с ограниченной ответственностью.-0-
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