Павел Легкий назначен заместителем министра информации

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павел Легкий освобожден от должности советника-посланника посольства Беларуси в России и назначен заместителем министра информации Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 9 января 2018 года №11, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Советником-посланником посольства Беларуси в России назначена Наталья Кислякова.-0-
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