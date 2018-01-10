Павел Легкий назначен заместителем министра информации

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павел Легкий освобожден от должности советника-посланника посольства Беларуси в России и назначен заместителем министра информации Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 9 января 2018 года №11, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Советником-посланником посольства Беларуси в России назначена Наталья Кислякова.-0-