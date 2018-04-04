4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паводковыми и талыми водами в Беларуси подтоплено 8 участков дорог и 29 подворий, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасатели продолжают мониторинг паводковой обстановки. "Все подтопленные участки дорог находятся в Петриковском районе Гомельской области. Это часть дороги Лучицы - Хвойня, два участка дороги в Петрикове, три - в д. Снядин, а также части дорог Петриков - Велавск и Вышелов - Снядин. В Петриковском и Мозырском районах подтоплено 13 подворий. В Столбцовском районе Минской области подтоплено 16 подворий частных домов в д. Новый Свержень", - проинформировали в МЧС.

Транспортное сообщение с населенными пунктами и жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведется мониторинг гидрологической обстановки. Уровни воды у Петрикова превышают опасно высокую отметку на 44 см (+1 см за сутки), у Мозыря до опасной отметки остается 16 см (уровень воды не повышается).

"В связи с прогнозируемыми метеорологическими условиями на реках будут наблюдаться колебания уровней воды с тенденцией к их повышению, на водных объектах продолжатся процессы разрушения льда. Возможны дальнейшие подтопления в Петрикове, д. Снядин и д. Лясковичи в Петриковском районе, а также в Мозыре и садовых товариществах у д. Лубня в Мозырском районе", - рассказали в ведомстве.

МЧС напоминает о правилах подготовки к паводку. Сначала необходимо определить, где может появиться вода и по какому направлению пойти. Затем нужно очистить территорию у дома от снега и льда, а лед, который мешает проходить воде, разбить. После очистить дренажные и сточные канавки от мусора, веток, льда, накопившихся за зиму. При необходимости можно соорудить из подручных материалов простейшие преграды для воды. Следует убрать с подворья вещи, которые могут пострадать от воды, а в подтапливаемых помещениях не пользоваться электроприборами и не включать свет.

В случае угрозы жизни или здоровью нужно обратиться за помощью в службу спасения по тел. 101, 112.-0-