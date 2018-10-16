Трудовые пенсии в Беларуси предлагается повысить на 5,3%

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудовые пенсии в Беларуси могут быть повышены на 5,3% с 1 ноября. Соответствующий проект указа внесен в Администрацию Президента, сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Если сегодня с учетом августовского повышения средний размер пенсии составляет Br374, то начиная с ноября она может возрасти до Br394.

Как проинформировала Ирина Костевич, по оценкам, номинальный темп роста пенсий в 2018 году по сравнению с прошлым годом составит 113,8%. "А в реальном выражении с учетом прогнозируемой инфляции - это 107,9%", - сказала она.-0-