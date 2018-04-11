Перечень включаемых в Единый реестр госимущества сведений будет расширен

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень включаемых в Единый реестр государственного имущества сведений будет расширен. Это предусмотрено проектом соответствующего указа главы государства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Проектом указа предлагается дополнить содержание реестра данными о жилых домах, жилых помещениях, в том числе не завершенных строительством, морских и речных судах, которые необходимо будет внести в Единый реестр правообладателям - госорганам и организациям, хозобществам, созданным в соответствии с законодательством о приватизации, республиканским государственно-общественным объединениям.

В частности, внесению в реестр подлежат данные о 113 тыс. объектах государственного жилфонда. Также предлагается расширить перечень лиц, ответственных за внесение информации в реестр, т.е. наделить этим правом правообладателей соответствующего имущества (республиканские и коммунальные юридические лица, а также хозобщества, созданные в соответствии с законодательством о приватизации, и республиканские государственно-общественные объединения). Это позволит освободить госорганы от несвойственных им функций, напрямую не связанных с проведением единой государственной политики в соответствующих сферах жизнедеятельности и развитием регионов.

В целом, согласно предлагаемому проекту, единый реестр должен будет содержать комплексную информацию обо всех госорганах и организациях - владельцах госимущества, всех его арендаторах, а также обо всех находящихся в хозяйственном ведении, оперативном управлении объектах государственного недвижимого имущества. Кроме того, проектом указа предусматривается внесение в него информации о земельных участках, предоставленных для обслуживания таких объектов недвижимого имущества.

Проектом уточняется и перечень вносимых в реестр сведений о договорах аренды в части информации о размерах арендной платы и платежей в бюджет. Все это позволит перейти к формированию правообладателями госимущества отчетности об использовании находящихся у них зданий, сооружений, изолированных помещений автоматически через интернет, а не вручную на бумажных носителях.

Как отметили в пресс-службе Госкомимущества, принятие указа позволит усовершенствовать и упростить порядок формирования и ведения реестра, повысить актуальность и достоверность содержащейся в нем информации и обеспечить предоставление разнообразных данных всем заинтересованным для принятия управленческих решений.

В 2018 году Национальным кадастровым агентством (оператором и информационным посредником) в Единый реестр государственного имущества был внедрен картографический интерфейс. Функционал позволяет подобрать объекты, отвечающие различным требованиям. Программа выполняет автоматическое позиционирование на выбранном объекте, а также выводит его подробное описание.

Единый реестр государственного имущества введен в эксплуатацию с 1 июля 2013 года. Аналогичные национальные реестры есть и в других странах, например Великобритании.-0-