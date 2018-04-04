Передачи о II Европейских играх на радио "Беларусь" будут звучать на девяти языках

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Передачи о II Европейских играх в эфире международного вещания радио "Беларусь" будут звучать на девяти языках. Об этом рассказал журналистам главный директор радио Наум Гальперович, передает корреспондент БЕЛТА.

В эфире международного радио "Беларусь" стартует цикл программ "Мой привет II Европейским играм". "Совместный проект с фондом "II Европейские игры 2019" призван расширить число людей, которые узнают о предстоящих Играх в Минске не только в Беларуси, но и за рубежом. В ходе подготовки к II Европейским играм в эфире нашего радио в разных программах будут выступать организаторы, гости, участники спортивного форума. Международное вещание радио "Беларусь" ведется на девяти языках, и на каждом ведущие расскажут о предстоящем спортивном событии", - отметил Наум Гальперович.

Проект также включает конкурс творческих фоторабот (селфи). По его условиям, фотография должна быть размещена в популярных соцсетях и выслана на адрес: selfie@minsk2019.by либо на официальный сайт международного радио "Беларусь" www.radiobelarus.by. Снимок должен отражать специфику любимого вида спорта или спортивного объекта, где производилась съемка. Обязательное условие - фото должно быть подписано "#MINSK2019" на любом доступном автору языке и в произвольной форме.

Наум Гальперович отметил, что это не первая масштабная акция, в которой принимает участие радио "Беларусь". Ранее с успехом проведены мероприятия к 500-летию белорусского книгопечатания, а акцию "Привет, Беларусь!" поддержали представители 18 стран.

"Мой опыт показывает, что социальные сети в современном обществе - наиболее быстрый и удобный способ рассказать молодежи, людям постарше о предстоящем событии. Поэтому сразу же согласились на участие в этой акции, направленной на привлечение как можно большего числа любителей спорта за рубежом и в Беларуси к спортивному форуму", - отметил заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов.

Фотоконкурс проводится с 1 апреля по 28 декабря 2018 года. Лучшие материалы будут размещены на сайте радио "Беларусь" в разделе конкурса, а промежуточные итоги будут подводиться в выпусках программы "Мой привет II Европейским играм" на волнах международного радио.

Победителей и лауреатов выберет профессиональное жюри, в которое вошли представители международного радио "Беларусь", фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", Министерства иностранных дел и Министерства информации Беларуси. Лучших наградят дипломами от Белтелерадиокомпании, а также комплектами пригласительных билетов на события спортивной программы Европейских игр и парадно-спортивной экипировкой национальной команды.-0-