Передовые технологии реанимации новорожденных внедрят в РНПЦ "Мать и дитя"

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. РНПЦ "Мать и дитя" реализует проект по строительству отделения реанимации для новорожденных, сообщил директор научно-практического центра Константин Вильчук на заседании Национального совета по гендерной политике при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы идем в ногу со временем, сформирована программа по переоснащению центра. Мы находимся на этапе начала строительства за счет займа Всемирного банка детской реанимации, где будут внедряться передовые технологии для оказания высокотехнологичной помощи новорожденным", - сказал Константин Вильчук.

В прошлом году специалисты научно-практического центра помогли родиться почти 3,7 тыс. детей. Здесь созданы все условия для того, чтобы сохранить беременность женщинам с различными заболеваниями и экстрагенитальными патологиями, спасти жизни детей с низкой массой тела. В частности, за последние годы стали мамами 34 женщины, ранее перенесшие трансплантацию почки, комплекса "почка и печень", а также пациентки с сахарным диабетом, онкозаболеваниями. За восемь лет 92 женщины прошли помповую инсулинотерапию.

"Мы боремся за каждую беременность и отстаиваем жизнь каждого новорожденного, с учетом мирового опыта осваиваем современные технологии, объединяя науку с практикой", - подчеркнул Константин Вильчук.

Он констатировал, что в стране отмечается тенденция роста заболеваемости будущих мам, из 100 примерно 71 женщина имеет ту или иную патологию. В связи с этим все большую актуальность приобретают вопросы укрепления здоровья девочек-подростков, предабортного консультирования, диспансеризации. Необходимо обратить серьезное внимание и на проблему бесплодия - около 14% супружеских пар сталкиваются с такой ситуацией. В РНПЦ ежегодно проводится более 1 тыс. циклов экстракорпорального оплодотворения, беременность наступает в 46% случаев, что дает возможность познать радость материнства многим женщинам.

Руководитель РНПЦ рассказал, что в рамках государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность" до 2020 года разработан проект национальной модели службы планирования семьи, предусматривающей разноуровневую систему оказания медицинской помощи, в том числе мужчинам.

Константин Вильчук отметил, что в гинекологии медики успешно выполняют органосохраняющие оперативные вмешательства, приоритет отдается лапароскопическим методам лечения. Эффективными в службе охраны материнства и детства являются фетальная хирургия и терапия, которые используются для внутриутробной коррекции аномалий развития плода, неонатальный скрининг. В центре освоена новая технология для спасения жизней новорожденного и матери, у которой во время беременности возникает редкая патология - врастание плаценты, проводятся операции по коррекции внутриутробной патологии при многоплодной беременности и др.-0-