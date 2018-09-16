16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность и преимущественно без осадков будет в Беларуси 17 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник в ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 6-11 градусов тепла, местами до плюс 3-5 градусов, во второй половине дня повысится до 17-23 градусов.-0-

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