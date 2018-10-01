Перенесенный грипп в 100 раз повышает риск заболеть пневмококковой пневмонией - медик

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перенесенный грипп примерно в 100 раз повышает риск заболеть пневмококковой пневмонией, сообщил журналистам доцент кафедры инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Николай Голобородько, передает корреспондент БЕЛТА.

У детей грипп в отличие от других простуд часто заканчивается осложнениями, отметил специалист. Вирус гриппа подчистую слущивает весь эпителиальный слой слизистых оболочек дыхательных путей, отсюда и возникает надсадный кашель. Эпителиальные барьеры дыхательных путей перестают выполнять свою барьерную функцию, в результате бактериальные возбудители, которые жили на слизистых, проникают и вызывают более серьезные процессы. Например, перенесенный грипп примерно в 100 раз повышает риск заболеть пневмококковой пневмонией. Особенно у детей до 3 лет грипп в 40% случаев заканчивается острым средним отитом. "То есть бактериальные осложнения вслед за гриппом у детей случаются намного чаще, чем после перенесенных каких-то других простудных вирусных инфекций", - отметил Николай Голобородько.

Кроме того, во время заболевания гриппом обостряются все кардиоваскулярные риски. Нередки инсульты и инфаркты на фоне этого заболевания.

Как отметил главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медуниверситета Игорь Карпов, вирус гриппа вызывает заболевания респираторного тракта. По его словам, это адресный вирус, который прежде всего вызывает заболевания верхних, а иногда и нижних дыхательных путей. Во многом это зависит от того вируса, который циркулирует в настоящее время.

Тяжелое течение гриппа возможно в первую очередь у людей из групп риска и в частности у лиц старше 65 лет. У них обостряются фоновые заболевания: ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. У пожилых пациентов, перенесших грипп, снижаются физические возможности. "Это очевидно. Мышечная сила - возможность встать, себя обслуживать - снижается значительно. Для пожилого человека перенесенный грипп - большой стресс. В отношении таких людей должна быть проявлена особая забота, желательна вакцинация", - сказал главный внештатный инфекционист.

В Беларуси в нынешнем году запланировано привить около 3,7 млн человек, это около 40,5% населения. В первую очередь вакцинировать будут людей из групп высокого риска последствий от гриппозной инфекции, в том числе детей от 6 месяцев до 3 лет, детей от 3 лет и взрослых с хроническими заболеваниями, людей с иммуносупрессией, лиц старше 65 лет, беременных женщин. Прививки получат люди из групп высокого риска заражения гриппом - дети от 3 до 6 лет, школьники от 6 до 16 лет, медработники, лица из учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Это касается и работников сферы бытового обслуживания, учреждений образования, торговли, общественного питания, транспорта, а также находящихся в контакте с детьми до 6 месяцев. Массовая кампания вакцинации продлится с 1 октября по 1 декабря.-0-