Пересдача ПДД после лишения прав из-за штрафных баллов не предлагается - МВД

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД не предлагает пересдачу для водителей, лишившихся прав, из-за штрафных баллов. Об этом сегодня в пресс-центре БЕЛТА сообщил начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД Александр Занимон во время круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении".

Александр Занимон обратил внимание, что в законопроекте нет ни одного положения по поводу пересдачи. "На данный момент МВД не предлагает пересдачу или какие-то особые условия возвращения, восстановления права управления транспортным средством,- отметил он. - Пересдача предусмотрена только за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Все остальные случаи - это просто возврат водительского удостоверения после истечения соответствующего срока".

Представитель МВД пояснил, почему в милицейском ведомстве предлагают с набором 15 и более штрафных баллов прекращать право управления транспортными средствами на 6 месяцев. "Мы рассматриваем балльную систему не как дополнительную меру взыскания к водителям, а как систему их предупреждения о том, что неправильное поведение на дороге привело к начислению, например, уже 7 баллов из 15 возможных", - сказал Александр Занимон. Это будет служить водителю напоминанием, что если он будет продолжать в том же духе, то может аннулировать свое право на управление транспортным средством.

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